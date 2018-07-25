ЛНР обнаружила тяжелые гаубицы ВСУ на линии разграничения в Донбассе

Луганск, 25 июля. Украинская армия разместила на линии разграничения гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Об этом в среду заявил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.

«В районе населенного пункта Муратово выявлены оборудованные огневые позиции трех 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20», — отметил он.

По словам Осадчего, ситуация в Донбассе остается напряженной. Украинские силовики продолжают размещать вдоль линии соприкосновения тяжелое вооружение, несмотря на то, что это запрещено минскими соглашениями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вопрос срыва украинской стороной отвода тяжелого вооружения станет одной из главных тем предстоящей встречи подгруппы по безопасности в Минске.

Кроме того, планируется обсудить соблюдение перемирия, принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также предложение республик Донбасса по отведению тяжелого вооружения.