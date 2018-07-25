Стала известная зарплата уругвайского новичка ЦСКА Эрнандеса

Москва, 25 июля. Нападающий сборной Уругвая Абель Эрнандес в ближайшее время станет игроком ЦСКА. 27-летний форвард, в прошлом сезоне защищавший цвета английского «Халл Сити», уже прибыл в Москву для подписания контракта с «армейцами». Как стало известно Федеральному агентству новостей, футболист поставит подпись под трехлетним соглашением, а зарплата Эрнандеса составит 1,8 млн евро в год.

Последним клубом в карьере уругвайца был «Халл», за который футболист выступал 4 последних года. В последнем сезоне он поработал в английском клубе с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.

На счету Эрнандеса 110 матчей, 39 голов и 10 голевых передач во всех турнирах в составе «Халла». По оценкам transfermarkt.de, стоимость футболиста оценивается в семь млн евро. В ЦСКА нападающий перейдет на правах свободного агента.