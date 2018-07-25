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Боевики ИГ заявили о причастности к стрельбе в Торонто
Россия
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    Боевики ИГ заявили о причастности к стрельбе в Торонто

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    Боевики ИГ заявили о причастности к стрельбе в Торонто

    Нью-Йорк, 25 июля. Террористическая организация «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за кровавую атаку в крупнейшем городе Канады Торонто, жертвами которой стали два человек, пишет Reuters.

    Стоит отметить, что боевики ближневосточных террористических группировкок регулярно берут на себя ответственность за нападения и теракты по всему миру. В ноябре 2017 года ИГ1 заявило о причастности к нападению стрелка в Лас-Вегасе, однако американские правоохранители доказали обратное.

    Вечером 22 июля 29-летний местный житель Фейсал Хуссейн открыл стрельбу по людям в Торонто. Две девушки были застрелены, еще 13 человек получили ранения. Стрелок был ликвидирован полицией. Преступник оказался сыном выходцев из Пакистана, имеющих канадское гражданство, передает издание Infox.ru.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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