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Мажор на Hummer в Киеве насмерть сбил 10-летнюю девочку из России
Россия
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    Мажор на Hummer в Киеве насмерть сбил 10-летнюю девочку из России

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    Мажор на Hummer в Киеве насмерть сбил 10-летнюю девочку из России

    Киев, 25 июля. Девочка, которая погибла в аварии на бульваре Леси Украинки в Киеве, была гражданкой России. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Как рассказал депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, водителем, подозреваемым в совершении преступления, является бывший боксер, директор и владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский. Он уточнил, что его уговаривали не писать о случившемся, чтобы «отмазать» водителя.

    Напомним, ДТП произошло около 22.30 во вторник. Водитель на Hummer наехал на 10-летнюю девочку, когда она переходила дорогу вместе с матерью на регулируемом переходе на бульваре Леси Украинки. Позже выяснилось, что он проехал на красный свет светофора.

    Девочка скончалась от полученных травм по пути в больницу. Водитель был задержан возле ТЦ «Парус» на улице Мечникова. Проводятся экспертизы для установления факта, были ли в крови мужчины алкоголь или наркотические вещества. Водителю предъявлено обвинение. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

    Мажор на Hummer в Киеве насмерть сбил 10-летнюю девочку из России

    Автор: Алия Садыкова
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