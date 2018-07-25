Мажор на Hummer в Киеве насмерть сбил 10-летнюю девочку из России

Киев, 25 июля. Девочка, которая погибла в аварии на бульваре Леси Украинки в Киеве, была гражданкой России. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, водителем, подозреваемым в совершении преступления, является бывший боксер, директор и владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский. Он уточнил, что его уговаривали не писать о случившемся, чтобы «отмазать» водителя.

Напомним, ДТП произошло около 22.30 во вторник. Водитель на Hummer наехал на 10-летнюю девочку, когда она переходила дорогу вместе с матерью на регулируемом переходе на бульваре Леси Украинки. Позже выяснилось, что он проехал на красный свет светофора.

Девочка скончалась от полученных травм по пути в больницу. Водитель был задержан возле ТЦ «Парус» на улице Мечникова. Проводятся экспертизы для установления факта, были ли в крови мужчины алкоголь или наркотические вещества. Водителю предъявлено обвинение. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.