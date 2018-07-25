СМИ назвали секрет молодости Дженнифер Лопес

США,25 июля. СМИ выяснили, почему 49-летняя Дженнифер Лопес так хорошо выглядит.

Выяснилось, что женщина никогда не пропускает спортивные тренировки. Она тренируется рано утром, что дает ей прилив сил и заряжает бодростью. Кроме того, певица отказалась от алкоголя, курения и кофе.

Еще Лопес всегда старается высыпаться, употребляет много белка и пьет больше восьми стаканов воды в день.

«Вода — прежде всего. Пить много воды, особенно перед тренировкой, помогает получить наилучший результат», — рассказала певица.

Также Дженифер Лопес придерживается правильного питания, употребляя много зелени. Она отдает предпочтение брокколи, спарже и брюссельской капусте, сообщает Infox.ru