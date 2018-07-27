Четыре года аду в Горловке: горожане рассказали ФАН о геноциде со стороны ВСУ

Ровно четыре года назад ВСУ нанесли массированный комбинированный удар по Горловке, применив тяжелую артиллерию и авиацию. Впервые городские кварталы были накрыты ракетами РСЗО «Град». В числе убитых четыре ребенка. Среди жертв — «Горловская мадонна» Кристина Жук и ее 10-месячная дочь Кира. Об этой трагедии как ярком свидетельстве геноцида со стороны Киева рассказал военный корреспондент Федерального агентства новостей Юрий Котенок.

Жестокая старуха-война уносит людей, выбивая души из тел, разрывая плоть на клочки, на молекулы. И все же к смертям людей военных, добровольно, по зову сердца защищающих Родину, как-то привыкают. По крайней мере, их уход в мир иной на войне чем-то объясним. Да, никто не заменит мужа, брата, сына, отца. Таково кровавое мужское ремесло испокон веков...

Но совершенно нелепо, дико, вопиюще и ужасающе выглядит смерть на войне детей, стариков и женщин. Конфликт в Донбассе ржавой косой срезает жизни мирных людей. Украинские войска осознанно, не церемонясь, бьют по перекресткам и жилым домам, по многоэтажкам и частному сектору, выкашивают проулки и сметают тупики — вместе с людьми. Это геноцид, а мы, пряча глаза, говорим «перемирие». Это ничем не оправданная подлость, а мы слушаем басни участников «минских посиделок». И все под флером монотонных цинично-скупых фраз из отчетов шпионов ОБСЕ и цифири сводок военных спикеров обеих сторон.

Четыре года назад, хорошо позавтракав, отписав родным про заветный участок земли «биля рички», украинские артиллеристы привычно вышли на позиции. Задача — бить по «сепарам». Куда и по кому конкретно? Не важно. Так проще для очистки совести. Они смеялись и писали на снарядах «Все лучшее — детям»... Они не знали, что мысли и слова материальны?

...27 июля 2014 года на Головку обрушился ад. За несколько часов по кварталам города, в которых и подавно не было военных и бронетехники, были выпущены сотни снарядов крупного калибра. Только за два с лишним часа счет убитых людей пошел на второй десяток. Смерть от разрыва украинских снарядов настигала на улицах, в квартирах, коридорах и подвалах...

Массированный комбинированный удар по Горловке с применением артиллерии и РСЗО «Град» с небольшими перерывами продолжался около двух суток. Итог — 27 убитых, свыше 100 раненых. В числе погибших — «Горловская мадонна», 23-летняя Кристина Жук, и ее 10-месячная дочь Кира. Молодую женщину с ребенком накрыло прямо в городском сквере на улице Рудакова. В те страшные сутки в Горловке погибли четыре ребенка.

Вот как описывает ужасные события тех дней Наталья Жук, потерявшая дочь Кристину и внучку Киру. 27 июля 2014 года она только успела поговорить с дочерью по телефону, сообщив, что на следующий день они уедут подальше от войны. Кристина гуляла с дочкой в сквере. В этот момент по Горловке ударил «Град».

«Это был первый обстрел города из этих установок. Взрыв за взрывом, огонь, дым… и все. У меня мир перед глазами поплыл. Я выбежала из квартиры на улицу с криками «Кира! Кристина! Кира! Кристина!» Пока добежала, в сквере уже было тихо. Детей своих не нашла. Падая через воронки от снарядов, я разбирала траву руками, искала игрушки, но, не обнаружив их, подумала, что все в порядке. У меня была единственная мысль, что они в бомбоубежище. Я туда, спрашиваю: «Детки были?» Люди, увидев, что я в панике, запихнули меня вовнутрь, говоря, мол, да, детки были, — вспоминает Наталья. — В бомбоубежище не было света и я, бегая там в темноте, трогала голову каждого человека, трясла людей за руки, щупала их. Искала своих детей и кричала «Кира! Кристина!» Никто не откликался».

После поиска близких в бомбоубежище, во детской и взрослой поликлиниках начался шквал звонков от знакомых: «Идите в морг!». К тому времени фотографии убитых Кристины и Киры Жук украинские фотокорреспонденты уже вовсю тиражировали в Сети, переругиваясь из-за права собственности на снимки убитых людей.

«Это был ад. В морге я своих девочек и нашла. Опознала...» — вспоминает Наталья Жук.

После похорон женщина отправилась в Киев, попыталась попасть на прием к [президенту Украины Петру] Порошенко. Куда там, охрана разворачивала таких, как она, отделываясь дежурными фразами. Заявления в МВД и СБУ остались без ответа. Потом Наталья написала письмо супруге президента Украины Марине Порошенко. Угадайте, какова реакция. Правильно, никакой. В эти дни «первая леди Украины» тратила по шесть часов кряду на позирование в съемках для глянцевых журналов. Вот что в это время писала ей Наталья Жук.

«Уважаемая пани Марина! Убили моих деточек! Убили моих пташечек, моих голубушек. Спросите у своего мужа, ПОЧЕМУ? Почему, когда Ваши деточки имеют возможность смеяться, учиться... моих деточек лишают права радоваться, любить, права дышать, права на жизнь? Почему? Дорогая моя, ПОЧЕМУ? Почему моих пташечек, голубушек моих, зверски убивают, разрывают на кусочки их тела, их сердца? Кто отдает такие приказы?! У какого зверя нет сердца, нет здравого рассудка?! Почему не боится ни материнских слез, ни проклятий?! Почему решают судьбы многих людей?! Спросите, дорогая моя! Кому нужна такая целостность державы? Державы, которая отправляет своих сыновей на войну воевать со своими братьями. Державы, которая приказывает убивать своих дочерей! Державы, которая не уважает матерей, отнимает самое дорогое. Спросите. Мать зверски убитых девочек. Мать Наталья».

Вопросы остались без ответа, потому что всем известно, кто дал добро на обстрел мирного города. Это их «верховный главнокомандующий» президент Порошенко, щеголявший в каракулевой папахе во время кратких визитов в «зону АТО». Исполняли преступный приказ фигуранты при погонах и званиях, с орденскими планками, льготами и выслугой лет. Получается, что «зверь, у какого нет сердца, нет здравого рассудка», тот, «кто не боится ни материнских слез, ни проклятий», имеет вполне конкретные имена и фамилии.

Кто же эти персонажи, отдающие приказы открывать огонь по жилым массивам? Кто командует, видя в прицелах и биноклях людей на улицах городов и сел Донбасса?

Согласно данным Украинского народного трибунала, особо отличились в ходе обстрелов Донбасса военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады и реактивного артиллерийского дивизиона в частности. До 2015 года ими командовал полковник Андрей Грищенко, с 2015 до 2017 год — полковник Андрей Соколов, а с 2017 — Руслан Татусь. Начальником штаба в 2014–2015 годы, то есть фигурантом, непосредственно осуществлявшим планирование операций по обстрелу Горловки, Донецка и других городов ДНР и ЛНР, являлся Иван Гараз.

До преобразования АТО («антитеррористической операции») в ООС (Операцию объединенных сил) в Донбассе приказы открывать огонь отдавали командующие оперативной группировки «Север»: до 2015 года — генерал-лейтенант Игорь Иванович, с 2015 по февраль 2017 года — генерал-майор Александр Локота, с февраль 2017 года — генерал-майор Вячеслав Назаркин, с 2017 года — генерал-майор Владимир Кравченко.

Итак, по статусу и регалиям, полученным от официального Киева, — это гордость украинского народа, который отстаивает независимость страны. А по факту они причастны в большей или меньшей степени к геноциду населения Украины. Какая страна, такие и «герои».

В эти же списки можно смело зачислять практически весь офицерский и рядовой состав 27-го реактивного артиллерийского полка ВСУ, который был замечен в различных частях Донбасса. За протекторами шин и гусеницами танков бронемашин этой воинской части тянется кровавый след.

К геноциду населения Донбасса также причастны командование и личный состав 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ — как минимум в лице командиров: по 2015 год — генерал-майора Сергея Безлушенко, с февраля 2015 года — подполковника Ивана Гараза.

С упоением, методично и целенаправленно поражали жилые дома, общественные здания, школы и больницы «герои» из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Интересно, что с ноября 2017 года командует ей подполковник Валерий Гудзь, который служебным рвением пробился на эту должность с низов: ранее этот военный преступник командовал взводом в 72-й ОМБр. Отметились в зоне АТО его предшественники в командовании бригадой: по март 2015 года — полковник Александр Павлюк, с марта 2015 по ноябрь 2017 года — полковник Анатолий Шевченко.

Отмечены наградами преступного киевского режима в деле подавления протестов в Донбассе генералы из оперативного командования ВСУ «Запад», которое возглавляли: по 2015 год — генерал-майор Игорь Колесник, с мая 2015 по март 2017 год — генерал-лейтенант Игорь Довгаль, с марта 2017 года по настоящее время — генерал-майор Александр Павлюк.

Нынешний командующий ООС — генерал-лейтенант Сергей Наев; он очень понравился Петру Порошенко и его американским кураторам еще в бытность руководителем оперативной группировкой ВСУ «Восток» до 2017 года. Выделяются и его сменщики на этой должности — командующий с 2017 года генерал-майор Александр Красноок и начальник штаба генерал-майор Игорь Палагнюк.

Чем дальше в киевский тыл, тем толще генералы. На главкомате сухопутных войск ВСУ лежит ответственность за переброску к границам России огромной массы живой силы, техники, вооружения и боеприпасов. Штабные люди поэтапно разрабатывали планы ударов по районам и населенным пунктам, контролируемым ополчением Донбасса. С 2014 по 2016 год этим занимался генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, февраль 2016 год — генерал-лейтенант Руслан Хомчак, в 2016 году — генерал-полковник Сергей Попко. С 2016 года по настоящее время начальником штаба является генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Казалось бы, русские и украинские фамилии — но чего не сделаешь ради карьеры, новой должности, звания или ордена от власти майдана. Прибыток на крови.

В Украинском народном трибунале также отметили участие в геноциде населения Донбасса военнослужащих 1-й отдельной танковой бригады ВСУ, включая реактивный артиллерийский дивизион. К обстрелам и гибели людей причастны полковник Алексей Зобнин, полковник Сергей Маленко, полковник Олег Биличенко.

Командиры 92-й отдельной механизированной бригады: по 2017 год — полковник Виктор Николюк (1975 г. р.) и с марта 2017 года — подполковник Владимир Кокорев (1978 г. р.) также внесены в черный список трибунала.

51-я отдельная механизированная бригада также была брошена против мирного населения Донбасса в 2014 года. Однако здесь возмездие не было отложено в долгий ящик. 29 августа в ожесточенном бою с ополчением в Иловайске комбриг карателей полковник Павел Пивоваров был убит.

Это лишь малая часть из того огромного списка лиц, в той или иной степени причастных к истреблению населения Донбасса. Список открыт...

«Я много беседовал с людьми, которые прошли и помнят еще ту войну [Великую Отечественную]. Они говорят, что фашисты так не поступали, проходили деревни и города. Да, были исключения. Вспомним тот же Сталинград — но это скорее исключительный случай. Та война выглядит гуманнее, чем нынешняя, — говорит известный донецкий волонтер Андрей Лысенко, руководитель группы «Люди добрых дел». — Обстрелы происходят таким образом — они веерно бьют по городу, по пригородам. Сейчас в центр города не прилетает. Они стреляют по позициям, а потом несколько мин кинут в поселок. Это геноцид, другого слова у меня нет. Прилеты происходят именно в инфраструктуру города — в котельные, водопроводы, линии электропередач, в жилые сектора... У них задача — истребить население, запугать и поиздеваться над ним».

В страшные дни обстрелов для многих горловчан Украина превратилась в чудовище — жестокое и беспощадное, ради идеи «поднад усе» готовое лить кровь полноводными реками. Украина вообще потеряла право быть страной. После летних обстрелов 2014 года большая часть дееспособного мужского населения Горловки из тех, кто остался в городе, встала в строй. Пошли воевать. Убитых детей, мясо и кости которых заворачивали в плащ-палатки и отправляли в морг, они не простят никогда этой Украине. Совсем... Будь проклята ты, зигующая потасканная старуха, на гнилых зубах которой запеклась детская кровь...

...Есть люди, которым бог дает нечеловеческие испытания. Анна Тув — одна из них. В ее дом в Горловке влетел украинский снаряд, второй, третий... Мужа разорвало взрывом, убита 11-летняя дочь, другая кроха дочь и сын ранены. У Анны пробит бок и оторвана рука. Но она выжила ради детей, ради правды. Она живет ради того, чтобы виновные в геноциде людей в Донбассе были наказаны. Слова этой женщины — это вопль правды для всех нас, для будущих поколений, для Донецкого и Луганского трибуналов. Это смертный приговор украинскому нацизму XXI века.

— Анна, обстрел Горловки 27 июля 2014 года был не первым и увы, не последним. До сих пор город подвергается артиллерийским налетам, пусть и не такой степени интенсивности, по-прежнему гибнут люди. Вы запомнили свой первый обстрел?

— Хорошо помню свой первый обстрел в один из дней июня 2014 года. Это произошло примерно в 5 часов утра. Прямо над крышей нашего дома украинский самолет совершил боевой разворот и через три километра сбросил две бомбы на здание УВД. А там жилые сектора. У меня кума живет как раз в доме у здания УВД. У них полдома снесло. Погибло много людей.

С тех пор началась серия сильных налетов. И самое большое число пострадавших было именно летом 2014 года. Обстреливали центр города. Применяли авиацию. В то время у ополчения не было возможности защищать город от ударов с неба. ВСУ стреляли прицельно по девятиэтажкам. В городе ни одной не разрушенной детской поликлиники. Были разрушены 39 котельных. Во всех школах и детсадах выбиты стекла. Дети ходили в школы с бэйджами с указанием группы крови на случай чего. Досталось и церквям. Попало в один из магазинов рядом с нами, снесло крыльцо. Когда «Аверс» [сетевой магазин в Горловке] разбомбило, погибла женщина с маленьким ребенком на руках. Там тоже было много погибших.

Мы приезжали за гуманитарной помощью на Шахтеров в центре города, там было все разнесено. Люди стояли на остановках и не успели даже руки из карманов достать, как их на части порвало.

Этот сквер, где погибла «Горловская мадонна», мне хорошо знаком — когда я училась в медицинском училище, мы часто там гуляли. Для всех нас это огромная психическая травма. Даже сейчас остаются такие ассоциации, что гулять в парке страшно — убьет. Когда в 2016 году после ранения и реанимации меня перевезли в Донецк на реабилитацию, так я боялась появляться в парке. Психика надломлена, было страшно в людные места выходить с детьми...

Сейчас на том месте, где убили Кристину Жук, стоит памятник. Каждый раз, когда я приезжаю в город, несу туда игрушки и цветы. Это ужасно, это варварское разрушение инфраструктуры города и геноцид чистой воды...

По этому поводу я выступала в декабре 2017 года в Женеве с докладом по геноциду жителей Донбасса. На тот период в ДНР и ЛНР было более ста двадцати погибших детей.

— В роковой для вас день — 26 мая 2015 года — было «перемирие»...

— Был последний день занятий, Катя пришла из школы. Прямо над нами низко летал беспилотник. Мы на него не обращали внимания. Рядом не было военных, заключили минское перемирие, мы не думали, что он несет опасность. А через час начались резкие хлопки. Первый прилет был в домах пяти от нас. Детей мы быстро завели в дом.

Когда я подбегала к дому, мне уже свистело в затылок. Успела заскочить за порог, закрыла дверь. Юра [муж] делал телевизор громче, чтобы дети не боялись. Мы успели с ним только переглянуться. Муж приблизился ко мне. В этот момент в коридор попал снаряд [152 мм]. Меня выбросило на улицу. Оглушило, но очнулась сразу — в ушах стоял крик сына Захара. Его завалило в доме. Мое лицо было засыпано пеплом, я кричала, звала мужа и Катю, сильно давило на грудь, я не могла встать. Прямо в лицо шел газ из перебитой трубы. Сосед помог мне выбраться, и я рванула в дом, с закрытыми глазами, на ощупь стала искать сына. Откопала его, схватила за руку.

Когда мы забежали за холодильник, в дом попал второй снаряд. Земля встала дыбом, посыпалась мебель. Сын тыкал пальцем в меня, и тогда я увидела, что у меня оторвана левая рука. Я сняла с Захара колготы и сделала себе жгут. Стала искать Иру [старшую дочь]. Дом был разрушен. В дальней комнате кричала Милана [новорожденная дочь]. Я пыталась ее искать. Поняла, что вот-вот потеряю сознание. Потом появились МЧСники. Достали Милану. «Что с Катей, что с мужем?» — спрашиваю. Сотрудник МЧС, белый как мел, ответил: «Я потом вам скажу».

Когда нас выводили, в коридоре я увидела половину туловища своей Кати. Разорвана поясница. На пороге лежал муж Юра. Живот распорот, оторваны руки и ноги...

Уже в скорой увидела, что в боку у меня зияет рана. Оперировали меня в здании, где я десять лет проработала в хирургии.

...Таких историй много. Эти люди меня окружают, я с ними общаюсь, мне пишут родственники погибших. У кого-то погибла единственная дочь, у кого-то — единственная племянница. Все эти люди обращаются ко мне, горе не передать словами...

— Вы выступали в Европе на конференциях и форумах международных организаций. Есть ли толк от этих обращений? Какова реакция за рубежом на факты целенаправленного уничтожения Украиной мирного населения?

— Я привозила выставку, посвященную погибшим детям Донбасса, на конференцию в Италию. Там были фотографии разрушений жилых домов, детей с частями ракет «Точка-У», которые прилетали к нам во дворы. Привезла списки погибших детей, фото- и видеоматериалы. Реакция была: когда прошла конференция в Вероне, Порошенко был лишен статуса почетного гражданина города. Люди узнали, что этот «гражданин» творит у себя на родине. Также откликнулся антифашистский комитет, который издал книгу, нарисованную руками детей Донбасса. Это рисунки 5-6-летних детей, которые рисовали в детском саду под бомбами.

Мы говорили правду. Мировое сообщество было в шоке, потому что там другая информация — из украинских СМИ. В Женеве все узнавали, что происходит, мы демонстрировали видеоматериалы, снятые очевидцами на камеры мобильных телефонов.

Конечно, сообщество реагирует на том уровне, на котором может. В европейских организациях мне говорили, что на них оказывают огромное давление сверху. Я проехала много мест, выступала в парламенте в Германии, было в Сан-Марино. Реакция есть в том плане, что они помогают детей эвакуировать, потому что и сейчас продолжаются обстрелы. О чем говорить, если в Донецке сейчас около трехсот детей-инвалидов! Цифра погибших неуклонно растет.

Почему именно жители Горловки выбраны украинскими военнослужащими в качестве главной мишени? Этот вопрос я адресовал волонтеру Андрею Лысенко.

«Другие города Донбасса тоже попадали под серьезные обстрелы, но Горловка больше, — пояснил собеседник ФАН. — Знаете, у нас говорят: если серьезный человек, то некоторых так и называют — «Горловка». Это как суровые сибирские парни в остальной России. Так и на Донбассе считается, что в Горловке суровые и мужественные люди».

«У них были неоднократно попытки прорыва, чтобы окружить город, — отмечает волонтер. — Естественно, никто в лоб города брать не будет, ведь это приведет к большим потерям с обеих сторон, и кто выиграет в таком сражении, неизвестно — это палка о двух концах. А вот отрезать Горловку от Донецка они хотят. И за четыре года такие попытки случались неоднократно. И всегда противник получал сумасшедший отпор, который для него был шоком. И они [украинские формирования] стараются запугать население, чтобы люди покинули Горловку и ее легче было взять, чтобы отрезать ее от Донецка, ДНР от ЛНР и зайти сюда. Противник знает, что прямо взять Горловку практически невозможно — население как в Великую Отечественную войну встанет, возьмет в руки топоры».

Что думают на Западе о том, что произошло в Горловке ровно четыре года назад? Знают ли они о «Горловской мадонне» — Кристине Жук, убитой вместе с крошечной дочерью на руках украинским «Градом»?

А ничего не думают. Не знают или делают вид, что не знают, что им не интересно, что им велено молчать. Вернее, велено не думать об этом. А зачем? Донбасс, населенный русскими, которые сражаются за свой выбор не жить с бандеровцами в одном государстве? Нет, не интересно. Их убивают? А разве там не террористы?

Вот характерная реакция на происходящее. Я набираю телефонный номер Ольги Дьяконовой — представителя «Русской службы BBC News» в Москве. Спрашиваю о том, какова реакция СМИ и истеблишмента западных стран на то, что называется геноцидом в Донбассе.

— Я не знаю, что думают об этом на Западе, я не живу там, — отвечает на мой вопрос представитель «Русской службы BBC News».

— А как вы лично относитесь к геноциду в Донбассе?

— Я не могу высказывать свое личное отношение нигде и никогда.

— Это ограничено какими-то личными инструкциями?

— Я журналист, и у меня нет личного отношения. Это моя работа.

— А как журналист можете выразить свое отношение?

— Нет, не могу.

Вот такая реакция представителя западного СМИ в России — ничего не вижу, не слышу, не говорю. А если и выражу свое мнение, то потом и только такое, которое устроит работодателя. Очень просто, понятно и очень удобно. Между прочим, типичная и прогнозируемая реакция. Такие кадры действительно востребованы на Западе. Не удивлюсь, если Ольге Дьяконовой вскоре поступит предложение поработать в миссии ОБСЕ в Донбассе. Там очень ценятся «слепоглухонемые» сотрудники, которые ничего не видят и не слышат, даже выстрелов в упор.

Чтобы разбить в своей душе штамп о предвзятом отношении людей западного мира к русскому миру и к происходящему в Донбассе в частности, я набрал еще один номер — московского корреспондента Associated Press по имени Кейт. Как оказалось, эта женщина, довольно сносно говорящая по-русски, хоть и с сильным акцентом, «слышала об обстреле Горловки четыре года назад». Это вселяло надежду. Правда, Кейт очень торопилась «на конференцию» и попросила перезвонить, затем еще перезвонить, а затем у нее начались встречи без конца. Пропала Кейт...

А вывод таков — проблема уничтожения мирного населения Донбасса по большому счету волнует исключительно жителей Донбасса и Россию в целом. Мир западнее Волновахи и Святогорья уже закрыт от реальной информации вязкой пеленой пропаганды и дезинформации. Чем дальше от Донецка и Луганска, тем больше домыслов и лжи. Царство лжи с редкими вкраплениями дозированной правды. А уж у британских морей и не всяк знает о проблемах каких-то дончан. Так что не стоит искать правды у тех, кому неведомы два близких чувства, о которых писал поэт: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»...

Остальные не знают про это.