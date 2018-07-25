Геращенко оскорбила омбудсмена ДНР и сорвала заседание подгруппы в Минске

Минск, 25 июля. Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала заседание гуманитарной подгруппы в Минске, сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

В Минске 25 июля стартовали новые переговоры представителей подгрупп Контактной группы. По словам Ольги Кобцевой, Ирина Геращенко сделала ряд резких антироссийских заявлений.

Представительница украинской стороны оскорбила омбудсмена ДНР Дарью Морозову и покинула встречу. Кобцева добавила, что Геращенко не явилась на встречу вовремя. Она опоздала на час и позволила себе высказывания, которые не имели отношение к теме переговоров.

«Попытки представителей республик (ДНР и ЛНР — прим. ФАН) вернуть работу группы в конструктивное русло наткнулись на полное непонимание со стороны украинского представителя», — добавила Кобцева.

В Донецке и Луганске неоднократно заявляли, что украинская сторона намеренно препятствует конструктивному диалогу на площадке Минска. Более того, Киев продолжает нарушать все договоренности, принятые на минских переговорах. Это касается очередного «урожайного» перемирия, объявленного с 1 июля.