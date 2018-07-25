Новый «охотник за минами» корабль «Петр Ильичев» для военного флота России заложен на верфи в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июля. Шестой корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» под именем «Петр Ильичев» заложили 25 июля на «Средне-Невском судостроительном заводе» в Санкт-Петербурге, передает Федеральное агентство новостей. Торжественная церемония закладки будущего корабля для Минобороны РФ состоялась за несколько дней до празднования Дня ВМФ России и за день до дня рождения завода.

Корабли проекта «Александрит» появились в составе военного флота России, когда защитникам на море понадобилось средство для поиска и распознавания морских мин нового поколения. У современного оружия есть многоканальные комбинированные взрыватели, мины непросто поддаются традиционному тралению. Чтобы противостоять этой опасности в мировых акваториях и на морских рубежах страны, российские конструкторы ЦМКБ «Алмаз» разработали проект 12700 «Александрит» с самым большим в мире монолитным корпусом длиной 62 метра из стеклопластика. До появления кораблей этого проекта аналогичные корпуса имели только суда водоизмещением не более 450 тонн, но российские судостроители смогли применить его на корабле водоизмещением 890 тонн. Срок службы такого корпуса по гарантии от конструкторов — 30–35 лет, поэтому есть смысл на базе этой разработки создавать целое семейство современных кораблей ближней морской зоны — противоминные, патрульные и даже ракетные. «Петр Ильичев», заложенный в среду 25 июля на «Средне-Невском судостроительном заводе» в Петербурге, стал шестым в серии тральщиков.

«Шестой корабль серьезно отличается в лучшую сторону от своих предшественников, — сказал на церемонии закладки директор ЦМКБ «Алмаз» Александр Шляхтенко, — у него есть отличия в вооружении и техническом оснащении. Умные мины становятся все более современными, и мы также меняемся под них. Этот корабль флоту нравится, и флот нас все время просит вносить изменения. Корпуса себя зарекомендовали прекрасно, технология освоена настолько, что завод может делать два и более корабля — было бы финансирование. Технологии отлично работают и на кораблях корветной серии».

Стеклопластиковый монолитный корпус позволяет тральщику быть более неуязвимым и менее заметным для морских неконтактных мин: за счет снижения уровня физических полей корабля вероятность срабатывания зарядов также снижается. На самом корабле и на его подводных аппаратах размещается комплекс гидроакустических станций, а также традиционное тральное оборудование. Всеми их действиями управляет единая автоматизированная система. «Охотник за минами» сможет уходить на почти 2500 км. от гавани, в море при благоприятных обстоятельствах ему доступна скорость 16 узлов. С собой на борт «Петр Ильичев» возьмет 40–45 человек экипажа.

По планам судостроителей, новый корабль противоминной обороны передадут ВМФ России в ноябре 2020 года. Всего на петербургских верфях одновременно строятся около 30 кораблей различных проектов.

«Верховным главнокомандующим и министром обороны России поставлена задача по переоснащению состава на современные корабли, способные выполнить задачу в любой точке Мирового океана, в любом море, любом океане, — заявил на церемонии закладки заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ России капитан первого ранга Михаил Краснопеев. — Сегодня мы сделали еще один шаг в реализации этой задачи. Корабли, построенные на «Средне-Невском судостроительном заводе» уже стали визитной карточкой флота и всей нашей страны, хотя в составе ВМФ пока находится всего один корабль этой серии».

Первый тральщик проекта 12700 — «Александр Обухов» — можно будет увидеть на Неве во время проведения главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ 29 июля в Санкт-Петербурге.