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Новые санкции США не останутся без реакции — Слуцкий 
Россия
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    Новые санкции США не останутся без реакции — Слуцкий 

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    Новые санкции США не останутся без реакции — Слуцкий 

    Москва, 25 июля. Возможные новые санкции США не останутся без реакции, заявил в среду глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что контрмеры России и других стран против американских рестрикций являются справедливым ответом.

    Как отметил Слуцкий, Вашингтон продолжает использовать санкционный механизм в качестве дополнительного инструмента по обеспечению своего преимущества на мировых рынках, как своеобразную «дубинку по выбиванию игроков с поля».

    «Здесь абсолютно справедливо другие страны — и не только Россия — вводят свои контрмеры против американских рестрикций. И в случае появления новых санкций, уверен, они не останутся без соответствующей реакции», — заключил депутат.

    Накануне стало известно о подготовке законопроекта об усилении санкций против России сенаторами от Республиканской партии США. Предполагается, что новые ограничения могут быть введены против энергетического и финансового рынков РФ.

    Автор: Василий Котов
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