Москва, 25 июля. Возможные новые санкции США не останутся без реакции, заявил в среду глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что контрмеры России и других стран против американских рестрикций являются справедливым ответом.

Как отметил Слуцкий, Вашингтон продолжает использовать санкционный механизм в качестве дополнительного инструмента по обеспечению своего преимущества на мировых рынках, как своеобразную «дубинку по выбиванию игроков с поля».

«Здесь абсолютно справедливо другие страны — и не только Россия — вводят свои контрмеры против американских рестрикций. И в случае появления новых санкций, уверен, они не останутся без соответствующей реакции», — заключил депутат.

Накануне стало известно о подготовке законопроекта об усилении санкций против России сенаторами от Республиканской партии США. Предполагается, что новые ограничения могут быть введены против энергетического и финансового рынков РФ.