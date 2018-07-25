Сирия, 25 июля. В Манбидже на северо-востоке Алеппо прошли антикурдские демонстрации мирных жителей. Число жертв теракта ИГ1 в Эс-Сувейде возросло до 50 человек. САА продвинулась в провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили шесть деревень в районе границы между провинциями Даръа и Эль-Кунейтра; проводят обыски к востоку от Эс-Сувейды.

«Исламское государство»1: потеряло населенный пункт Джиллин на юго-западе Даръа; организовало взрыв в городе Аш-Шаддади в Хасаке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась атаке неизвестных боевиков у города Кафр Тахарим северо-восточнее Идлиба.

Курды: захватили новые территории на сирийско-иракской границе в провинции Дейр-эз-Зор; арестовали своих союзников на севере Хасаки.

Международная коалиция: продолжает оказывать поддержку курдам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Возобновились протесты мирных жителей в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо. Twitter-канал (soheb9933) передает, что гражданские лица вышли на улицы, выкрикивая антикурдские лозунги. Митингующие выступают против произвола курдских вооруженных формирований и требуют у Отрядов народной самообороны (YPG) выехать из Манбиджа. Напомним, радикалы группировки YPG, по данным Анкары, связанной с террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), должны покинуть город к концу июля в рамках соглашения, достигнутого в результате переговоров между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео. Тем не менее представители турецкого МИДа заявили, что на данный момент сообщения иностранных СМИ о полной эвакуации курдских боевиков являются преувеличенными.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поддерживаемые США «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили о новых территориальных приобретениях в восточной части Дейр-эз-Зора. Как передает информационное агентство Al Masdar News со ссылкой на курдские СМИ, при поддержке ВВС международной коалиции курдам удалось захватить населенные пункты Аль-Исмаил Аль-Акра, Бир Мазал, Бир Дахамад, Аль-Джарджари, Аль-Халуни, Аль-Бужари, Бир Зукум, Бир Умм Гурба, Карат Аль-Мутаб, Умм Эль-Рус, Сабхат Ас-Сахил и Кишам, расположенные вдоль сирийско-иракской границы. Согласно сведениям военных источников AMN, террористы отступили в пустынные районы провинции, не вступая в вооруженную конфронтацию с курдами. Как сообщалось ранее, многие местные активисты заявляют о тайном сговоре между SDF и террористами.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать крупномасштабное наступление на юго-западе Сирии, атакуя опорные пункты террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». Во главе с отрядами спецподразделения «Тигры» части Сирийской арабской армии (САА) прорвали линии обороны боевиков и отбили населенные пункты Хан Сайда, Аль-Ханут, Аль-Макраз, Бакар Гарби, Аль-Лубайд и Абу Мундара на границе с провинцией Эль-Кунейтра.

Тем временем, по информации военного источника в сети Twitter (AlmanarEnglish), силам САР, выступающим при поддержке проправительственных отрядов, удалось освободить город Джиллин, расположенный на востоке анклава террористической группировки.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что неизвестные боевики открыли огонь по контрольно-пропускному пункту антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, недалеко от города Кафр Тахарим, расположенного северо-западнее Идлиба. По предварительным данным, атака была проведена членами подпольных групп «Исламского государства». Напомним, исламисты террористической группировки сформировали в регионе так называемые спящие ячейки после того, как анклав ИГ на востоке провинции Хама был уничтожен Сирийской арабской армией (САА) при поддержке ВКС РФ, в силу чего джихадисты были вынуждены бежать в Идлиб на подконтрольные исламистам «Тахрир Аш-Шам» территории.

Провинция Эс-Сувейда

Появились уточненные данные о количестве мирных жителей, погибших в результате атаки террориста смертника в городе Эс-Сувейда. Агентство новостей РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник передает, что при взрыве, прогремевшем сегодня утром на городском рынке, были убиты 50 сирийцев, в то время как ранения получили 78 человек. Как сообщалось ранее, еще два взрыва военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось предотвратить, ликвидировав двух джихадистов с «поясами шахидов».

После нападения ИГИЛ1 правительственные силы приступили к обыскам на территориях населенных пунктов Дума и Рами к востоку от административного центра региона. Об этом сообщает Telegram-канал (C_Military1).

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) вновь провели аресты своих же союзников. Как передает агентство новостей Al Manar News, курдские радикалы задержали двух членов «Демократической партии Курдистана» в городе Рас Аль-Айн за то, что те выступали против политики, проводимой лидерами курдских вооруженных формирований. Напомним, накануне боевики SDF арестовали одного из своих полевых командиров в населенном пункте Тель-Абьяд в северной части провинции Ракка за предполагаемое сотрудничество с турецкими вооруженными силами.

Тем временем боевики «спящих ячеек» «Исламского государства» предприняли новую вылазку на подконтрольных курдам территориях. По данным Twitter-канала (NationalDefens), террористы активировали взрывное устройство, которое было установлено на мотоцикле, припаркованном у электростанции в городе Аш-Шаддади. Напомним, курды заявляли о том, что территории Хасаки были полностью зачищены от джихадистов ИГ, тем не менее подпольная деятельность радикалов ИГ в регионе все еще продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)