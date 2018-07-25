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Шакил О'Нил едва не стал угощением для акулы на съемках телешоу в США
Россия
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    Шакил О'Нил едва не стал угощением для акулы на съемках телешоу в США

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    Шакил О'Нил едва не стал угощением для акулы на съемках телешоу в США

    Вашингтон, 25 июля. Бывший профессиональный баскетболист, звезда «Лос-Анджелес Лейкерс», а ныне известный шоумен Шакил О'Нил едва не стал трапезой акулы. Инцидент произошел во время съемок популярного в США шоу «Shark Week». 

    Во время спуска под воду в специальной клетке, которая, учитывая габариты О'Нила, была увеличена, экс-звезда НБА оказался лицом к лицу с обитателем океана — акула смогла преодолеть защитную конструкцию.

    Отмечается, что подобный инцидент впервые произошел в истории шоу, выходящего в эфир уже в течение 30 лет. Дайверы смогли отвлечь акулу, и Шакил О'Нил не пострадал. 

    Автор: Федор Веснин
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