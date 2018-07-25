«Америка больше, чем Трамп»: в Германии назвали США союзником

Берлин, 25 июля. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что американский президент Дональд Трамп не представляет в одном лице все США и может писать в Twitter столько постов, сколько захочет. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Америка больше, чем Белый дом. Трамп этого не изменит. Он может писать столько постов в Twitter, сколько захочет», — написал министр иностранных дел ФРГ.

Маас подчеркнул, что США — не противник, а главный партнер и союзник Германии за пределами Евросоюза.

Напомним, ранее Вашингтон ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Европейский союз, Британия и Канада приняли ответные меры и ввели пошлины на американские товары. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на импортируемые автомобили, в том числе из страны Евросоюза. В случае, если Трамп все же решится на это, то наибольший удар будет нанесен по экономике Германии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что американский лидер Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и заключить сделку о торговле.