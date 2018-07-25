ДНР на встрече в Минске рассчитывает обсудить срыв Украиной отвода сил в Донбассе

Донецк, 25 июля. Власти ДНР планируют обсудить в Минске вопрос о срыве украинской стороной разведения сил в Донбассе. Об этом в среду заявил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Основным акцентом встречи станет срыв украинской стороной реализации рамочного решения на всех трех пилотных участках разведения сил и средств», — отметил он.

Кроме того, планируется обсудить соблюдение перемирия, принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также предложение республик Донбасса по отведению тяжелого вооружения.

Представитель ДНР также рассказал о заседании подгруппы по безопасности в Минске. По его словам, глава миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан отметил снижение числа нарушений прекращения огня и призвал стороны стремиться к дальнейшему снижению эскалации.

Напомним, что минские соглашение предписывают соблюдать режим прекращения огня и отвести военную технику от линии соприкосновения. Тем не менее, ни тот, ни другой пункт Украиной выполнены не были. В середине июня стороны заключили «хлебное перемирие», однако и оно не предотвратило обстрелы территории ДНР.