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ДНР на встрече в Минске рассчитывает обсудить срыв Украиной отвода сил в Донбассе
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    ДНР на встрече в Минске рассчитывает обсудить срыв Украиной отвода сил в Донбассе

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    ДНР на встрече в Минске рассчитывает обсудить срыв Украиной отвода сил в Донбассе

    Донецк, 25 июля. Власти ДНР планируют обсудить в Минске вопрос о срыве украинской стороной разведения сил в Донбассе. Об этом в среду заявил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    «Основным акцентом встречи станет срыв украинской стороной реализации рамочного решения на всех трех пилотных участках разведения сил и средств», — отметил он.

    Кроме того, планируется обсудить соблюдение перемирия, принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, а также предложение республик Донбасса по отведению тяжелого вооружения.

    Представитель ДНР также рассказал о заседании подгруппы по безопасности в Минске. По его словам, глава миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан отметил снижение числа нарушений прекращения огня и призвал стороны стремиться к дальнейшему снижению эскалации.

    Напомним, что минские соглашение предписывают соблюдать режим прекращения огня и отвести военную технику от линии соприкосновения. Тем не менее, ни тот, ни другой пункт Украиной выполнены не были. В середине июня стороны заключили «хлебное перемирие», однако и оно не предотвратило обстрелы территории ДНР.

    Автор: Антон Соколов
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