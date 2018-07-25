Патриарх Кирилл надеется, что празднование Крещения Руси принесет мир Украине

Москва, 25 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет Божественную литургию в честь празднования 1030-летия Крещения Руси 28 июля. Об этом патриарх сообщил в ходе заседание Высшего церковного совета.

По его словам, 28 июля торжественные богослужения состоятся в Москве и Киеве. Патриарх выразил надежду, что празднование 1030-летия крещения Руси поможет преодолеть разногласия на Украине.

«Будем надеяться, что празднование 1030-летия крещения Руси, в том числе будет способствовать преодолению разделений, разногласий, расколов на украинской земле», — сказал патриарх.

Он также добавил, что Крещение Руси является великим историческим событием, которое оказало значительное влияние на развитие народа, страны, культуры и духовности. Патриарх подчеркнул, что благодаря православным традициям русскому народу удалось преодолеть катаклизмы, которые возникали на его пути.