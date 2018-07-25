Пьяный украинский военный застрелил сослуживца в Донбассе

Донецк, 25 июля. В Донбассе украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего сослуживца. Об этом сообщает в среду Луганский информационный центр.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел в населенном пункте Золотое-4 Луганской области. Военнослужащие первого батальона 14-й бригады ВСУ распивали спиртные напитки. В ходе застолья рядовой произвел выстрел из автомата в своего сослуживца. В результате тот скончался на месте от полученного ранения. При этом командир бригады не стал докладывать о случившемся вышестоящему командованию, чтобы обвинить в гибели украинского солдата ополченцев Луганской народной республики.

Напомним, 4 июля пьяный украинский военный подорвался на ручной гранате в Донбассе.