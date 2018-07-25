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Пьяный украинский военный застрелил сослуживца в Донбассе
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    Пьяный украинский военный застрелил сослуживца в Донбассе

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    Пьяный украинский военный застрелил сослуживца в Донбассе

    Донецк, 25 июля. В Донбассе украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего сослуживца. Об этом сообщает в среду Луганский информационный центр. 

    Согласно приведенным данным, инцидент произошел в населенном пункте Золотое-4 Луганской области. Военнослужащие первого батальона 14-й бригады ВСУ распивали спиртные напитки. В ходе застолья рядовой произвел выстрел из автомата в своего сослуживца. В результате тот скончался на месте от полученного ранения. При этом командир бригады не стал докладывать о случившемся вышестоящему командованию, чтобы обвинить в гибели украинского солдата ополченцев Луганской народной республики.

    Напомним, 4 июля пьяный украинский военный подорвался на ручной гранате в Донбассе. 

    Автор: Тимур Румянцев
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