Путин напомнил о важности роста зарплат учителей и врачей
Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом напомнил о важности роста зарплат учителей и врачей в регионе.
Об этом российский лидер заявил в ответ на доклад Шпорта о начале реализации майского указа. Как сообщил глава края, сегодня средняя зарплата учителей в регионе составляет 45,4 тысячи, врачи получают 81 тысячу рублей в месяц.
«Важно, чтобы эта планка не опускалась, а наоборот, поднималась», — заметил Путин.
Глава государства обратил внимание Шпорта на то, что зарплаты учителей и врачей должны расти в соответствии с ростом средней заработной платы по региону.
«Чтобы про учителей, врачей тоже не забывали, и в соответствии с ростом средней заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал», — заключил он.
Ранее в Росстате сообщили, что за июнь рост доходов россиян ускорился до 0,2 процента, среднемесячная зарплата при этом составила 45,8 тысячи рублей.