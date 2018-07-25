Путин напомнил о важности роста зарплат учителей и врачей

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом напомнил о важности роста зарплат учителей и врачей в регионе.

Об этом российский лидер заявил в ответ на доклад Шпорта о начале реализации майского указа. Как сообщил глава края, сегодня средняя зарплата учителей в регионе составляет 45,4 тысячи, врачи получают 81 тысячу рублей в месяц.

«Важно, чтобы эта планка не опускалась, а наоборот, поднималась», — заметил Путин.

Глава государства обратил внимание Шпорта на то, что зарплаты учителей и врачей должны расти в соответствии с ростом средней заработной платы по региону.

«Чтобы про учителей, врачей тоже не забывали, и в соответствии с ростом средней заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал», — заключил он.

Ранее в Росстате сообщили, что за июнь рост доходов россиян ускорился до 0,2 процента, среднемесячная зарплата при этом составила 45,8 тысячи рублей.