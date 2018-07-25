Twitter массово блокирует аккаунты с именем Маска

Москва, 25 июля. Сеть микроблогов Twitter массово блокирует аккаунты, которые сменили свое название на имя американского предпринимателя, основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска.

Блокировка, как сообщает издание The Verge, связана с участившимися случаями мошенничества: злоумышленники пользуются именем миллиардера, создают профили, похожие на настоящий, и от имени Маска раздают якобы почти бесплатные биткоины. Пользователей просят перевести небольшую сумму криптовалюты, обещая вернуть в несколько раз больше.

Теперь, чтобы предотвратить вымогательство, Twitter блокирует любой акканут, меняющий название на «Илон Маск». Профили будут разблокированы в том случае, если владелец аккаунта подтвердит свою личность.

Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал о новом электрическом пикапе, который будет обладать «сумасшедшим крутящим моментом».