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Twitter массово блокирует аккаунты с именем Маска
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    Twitter массово блокирует аккаунты с именем Маска

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    Twitter массово блокирует аккаунты с именем Маска

    Москва, 25 июля. Сеть микроблогов Twitter массово блокирует аккаунты, которые сменили свое название на имя американского предпринимателя, основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска.

    Блокировка, как сообщает издание The Verge, связана с участившимися случаями мошенничества: злоумышленники пользуются именем миллиардера, создают профили, похожие на настоящий, и от имени Маска раздают якобы почти бесплатные биткоины. Пользователей просят перевести небольшую сумму криптовалюты, обещая вернуть в несколько раз больше.

    Теперь, чтобы предотвратить вымогательство, Twitter блокирует любой акканут, меняющий название на «Илон Маск». Профили будут разблокированы в том случае, если владелец аккаунта подтвердит свою личность.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал о новом электрическом пикапе, который будет обладать «сумасшедшим крутящим моментом».

    Автор: Василий Котов
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