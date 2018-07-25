Меню
Новороссия
ДНР надеется, что Киев озвучит позицию по пленным на переговорах в Минске
Россия
Стало известно, как модернизируют российский авианосец «Адмирал Кузнецов»
Следующая новость
Загрузка...

    ДНР надеется, что Киев озвучит позицию по пленным на переговорах в Минске

      /  Обновлено: 
    30

    ДНР надеется, что Киев озвучит позицию по пленным на переговорах в Минске

    Донецк, 24 июля. Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что Киев озвучит официальную позицию по обмену пленными в ходе переговоров в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.

    «Главным вопросом встречи гуманитарной подгруппы по-прежнему остается обмен пленными в формате всех установленных на всех установленных», — сказала донецкий омбудсмен.

    Морозова подчеркнула, что ДНР возлагает большие надежды на эту встречу. Она напомнила, что в последний раз вопрос о пленных обсуждался около месяца назад. Возможно, что украинская сторона определилась со своей позицией.

    Омбудсмен добавила, что гуманитарная подгруппа контактной группы в Минске рассмотрит вопрос о возвращении документов освобожденным из плена лицам. Также речь пойдет о без вести пропавших жителях Донбасса.

    ДНР ожидает, что переговорщики тщательно проработают механизм поиска людей. Напомним, что 25 июля стартовала очередная встреча рабочих подгрупп в Минске.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.