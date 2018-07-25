ДНР надеется, что Киев озвучит позицию по пленным на переговорах в Минске

Донецк, 24 июля. Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что Киев озвучит официальную позицию по обмену пленными в ходе переговоров в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Главным вопросом встречи гуманитарной подгруппы по-прежнему остается обмен пленными в формате всех установленных на всех установленных», — сказала донецкий омбудсмен.

Морозова подчеркнула, что ДНР возлагает большие надежды на эту встречу. Она напомнила, что в последний раз вопрос о пленных обсуждался около месяца назад. Возможно, что украинская сторона определилась со своей позицией.

Омбудсмен добавила, что гуманитарная подгруппа контактной группы в Минске рассмотрит вопрос о возвращении документов освобожденным из плена лицам. Также речь пойдет о без вести пропавших жителях Донбасса.

ДНР ожидает, что переговорщики тщательно проработают механизм поиска людей. Напомним, что 25 июля стартовала очередная встреча рабочих подгрупп в Минске.