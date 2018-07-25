Тегеран, 25 июля. Угрозы, звучащие из Вашингтона в адрес Тегерана, являются пустыми и не заслуживают ответа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Об этом говорится на сайте президента исламской республики. Роухани назвал заявления американских руководителей «безосновательной болтовней». По словам главы государства, многие американские политики «очень много безосновательно болтают».

Иранский лидер считает, что на «пустые угрозы» не следует отвечать и вступать в перепалку. В этой ситуации, по мнению Роухани, самым правильным ответом будет «путь единства и сопротивления». Президент Ирана рассказал о жестком ответе Тегерана США.

«Самым жестким ответом на их дешевые изречения будет путь единства и сопротивления», — подчеркнул Роухани.

Напомним, ранее президент призвал Вашингтон «не играть с огнем». В ответ американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что Тегеран столкнется с «невиданными последствиями», если будет угрожать Соединенным Штатам Америки.