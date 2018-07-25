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Катамаран перевернулся на реке в Хакасии, шесть человек пропали без вести
Россия
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    Катамаран перевернулся на реке в Хакасии, шесть человек пропали без вести

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    Катамаран перевернулся на реке в Хакасии, шесть человек пропали без вестиХакасия, 25 июля. Катамаран с шестью людьми на борту перевернулся в Хакасии. Инцидент произошел в Таштыпском районе на реке Она.

    «При сплаве по реке Она произошло опрокидывание катамарана с группой из шести человек», — сообщил представитель республиканского главка МЧС.

    Спасатели планировали отправить на место происшествия вертолет Ми-8, однако в районе пропажи людей воздушное пространство закрыто до 31 июля. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Поэтому спасательная группа 26 июля выедет из Абакана на автомобиле. Через шесть часов они окажутся в тайге, откуда смогут дойти до перевала, чтобы начать сплав и поиски людей.

    Напомним, что 21 июля в Хабаровском крае на реке Амгунь также перевернулся Катамаран. Пять человек пострадали, одна женщина погибла.

    Автор: Денис Коробейников
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