ЕС выделил Турции 400 миллионов евро на образование беженцев из Сирии

Брюссель, 25 июля. Евросоюз выделил Анкаре 400 миллионов евро на обучение сирийских беженцев, которые находятся на территории Турции. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн.

Эти средства были выделены в рамках финансирования сделки по беженцам между Брюсселем и Анкарой, которая предполагает закрытие границы с Евросоюзом для мигрантов.

«Еврокомиссия одобрила выделение нового пакета помощи объемом в 400 миллионов евро на образование сирийских беженцев в Турции», — сказал Винтерштайн.

В марте 2016 года Брюссель и Анкара подписали соглашение, которое предусматривает принудительное возвращение в Турцию мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, незаконно проникающих в Евросоюз через турецкую территорию. В 2017 году ЕС выделил Турции около трех миллиардов евро на реализацию соглашения по беженцам, в 2018 году Анкара должна получить дополнительное финансирование в размере трех миллиардов евро.