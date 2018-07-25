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Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 79 человек | 25 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 79 человек | 25 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Экс-министр обороны Украины хотел подрывать российские поезда. Украинский депутат потребовал от Усика отдать часть гонорара ВСУ. В сирийском городе Хина прошел карнавал в честь дня святого Илии.
    14:42 25 Июля 2018
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    Число жертв лесных пожаров в Греции выросло до 79 человек

    Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 79 человек | 25 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Названо количество погибших в результате лесных пожаров в Греции. По словам представителей спецслужб страны, их число составило 79 человек. Также стало известно, что во время пожаров пропали туристы из Бельгии. Кроме того, один гражданин Бельгии скончался в курортном городе Мати, а его сына госпитализировали. Мати был полностью уничтожен разгулом стихии. Власти Греции направили 20 миллионов евро на оказание неотложной помощи пострадавшим. Средства были выделены из государственной инвестиционной программы. Евросоюз объявил траур по погибшим.

    Экс-министр обороны Украины хотел подрывать российские поезда

    Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 79 человек | 25 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Следственный комитет России предъявил бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко обвинение в новом эпизоде. Установлена причастность Гриценко к совершению преступления 16 июля 2014 года. По данным следствия, в ходе прямой трансляции телерадиокомпании «Студия 1+1» экс-министр выступил с призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов. Новый эпизод был присоединен к уже расследуемому уголовному делу, объявление предъявлено чиновнику заочно.

    Украинский депутат потребовал от Усика отдать часть гонорара ВСУ

    Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 79 человек | 25 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Украинский депутат Виталий Куприй опубликовал обращение к боксеру Александру Усику, потребовав от него ответить, готов ли он «защищать территориальную целостность Украины в войне», а также отдать часть своего гонорара ВСУ. Кроме того, политика волновало, подвергался ли спортсмен насилию перед поединком с Муратом Гассиевым в Москве. Также Куприй рассказал о слухах в интернете, Усик якобы не платит налоги в казну Украины. Ролик Куприй опубликовал на своей странице в Facebook. Ответа от боксера пока не последовало.

    В сирийском городе Хина прошел карнавал в честь дня святого Илии

    Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 79 человек | 25 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В городе Хина в провинции Дамаск прошел карнавал по случаю празднования дня святого Илии и победы Сирийской арабской армии в войне против террористов, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. После долгих лет террора в населенный пункт наконец-то вернулся праздник — местные жители собрались на центральной площади, чтобы передать послание миру, независимо от того, как долго в стране будет длиться война. Напомним, что в данный момент сирийские власти ведут активное восстановление провинции Дамаск, которая была окончательно освобождена от террористов весной этого года.
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