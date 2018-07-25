Москалькова объяснила, почему США не ответили на запросы по Ярошенко, Буту и Бутиной

Москва, 25 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не получила ответ США на запросы по задержанным в США россиянам Константине Ярошенко, Виктору Буту и Марии Бутиной.

23 июля Москалькова встретилась с американским послом в Москве Джоном Хантсманом и попросила его содействовать посещению российского летчика Ярошенко и бизнесмена Бута. Кроме того, российский омбсудсмен попросила помочь ей в переводе обвиняемой в шпионаже Бутиной под домашний арест или о ее освобождении под залог.

Однако США по-прежнему не ответили на ее запросы. Москалькова объяснила, почему.

«Слишком мало прошло времени для того, чтобы рассчитывать на ответ», — констатировала омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что обратится к представителям министерства юстиции США с просьбой освободить арестованную россиянку Марию Бутину.