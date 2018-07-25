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Политика
Москалькова объяснила, почему США не ответили на запросы по Ярошенко, Буту и Бутиной
Россия
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    Москалькова объяснила, почему США не ответили на запросы по Ярошенко, Буту и Бутиной

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    Москалькова объяснила, почему США не ответили на запросы по Ярошенко, Буту и Бутиной

    Москва, 25 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не получила ответ США на запросы по задержанным в США россиянам Константине Ярошенко, Виктору Буту и Марии Бутиной.

    23 июля Москалькова встретилась с американским послом в Москве Джоном Хантсманом и попросила его содействовать посещению российского летчика Ярошенко и бизнесмена Бута. Кроме того, российский омбсудсмен попросила помочь ей в переводе обвиняемой в шпионаже Бутиной под домашний арест или о ее освобождении под залог.

    Однако США по-прежнему не ответили на ее запросы. Москалькова объяснила, почему.

    «Слишком мало прошло времени для того, чтобы рассчитывать на ответ», — констатировала омбудсмен.

    Ранее Москалькова заявила, что обратится к представителям министерства юстиции США с просьбой освободить арестованную россиянку Марию Бутину.

    Автор: Катерина Иванова
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