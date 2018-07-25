Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии

Москва, 25 июля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с египетским послом в Москве Ихабом Насром ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

Богданов и Насра обсудили ряд вопросов, которые касаются двустороннего сотрудничества России и Египта. Участники встречи договорились о наращивании торгово-экономической кооперации стран.

«В рамках обстоятельного обмена мнениями о положении на Ближнем Востоке и в Северной Африке особое внимание было уделено проблематике урегулирования в Сирии, Ливии и на палестинских территориях», — констатировали российские дипломаты.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты и представители Минобороны РФ встретятся с президентом и премьером Ливана Мишелем Ауном и Саадом Харири. На встрече будут затронуты вопросы сирийских беженцев.