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Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии
Россия
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    Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии

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    Михаил Богданов

    Москва, 25 июля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с египетским послом в Москве Ихабом Насром ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

    Богданов и Насра обсудили ряд вопросов, которые касаются двустороннего сотрудничества России и Египта. Участники встречи договорились о наращивании торгово-экономической кооперации стран.

    «В рамках обстоятельного обмена мнениями о положении на Ближнем Востоке и в Северной Африке особое внимание было уделено проблематике урегулирования в Сирии, Ливии и на палестинских территориях», — констатировали российские дипломаты.

    Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты и представители Минобороны РФ встретятся с президентом и премьером Ливана Мишелем Ауном и Саадом Харири. На встрече будут затронуты вопросы сирийских беженцев.

    Автор: Катерина Иванова
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