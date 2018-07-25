Нет барьеров, разума и совести: киевский журналист ответил депутату Рады, обвинившему РФ в «поджоге» Греции

Киев, 25 июля. Крупнейшие пожары в Греции с большим количеством человеческих жертв — это «месть России за недавнюю высылку дипломатов из Афин». Такой шокирующей версией поделился депутат Верховной рады Украины Виталий Чепинога.

Крупные пожары в Греции украинский депутат связал с якобы местью Москвы за высылку российских дипломатов.

«Казалось бы, причем тут? А дело в том, что современная Россия способна на все. Нет никаких тормозов и моральных предостережений. Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика», — написал он на своей странице социальной сети Facebook.

На заявление отреагировали пользователи Сети, среди которых был также киевский корреспондент Андрей Манчук. Журналист назвал «очередным падением» слова Чепиноги.

При этом Манчук указал на то, что у киевских политиков нет абсолютно никаких «моральных барьеров, разума и совести».

Напомним, жертвами масштабных лесных пожаров в Греции стали 79 человек.

Ранее российские власти выразили соболезнования в связи с трагедией и предложили Афинам помощь в ликвидации возгораний.