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Украина
Нет барьеров, разума и совести: киевский журналист ответил депутату Рады, обвинившему РФ в «поджоге» Греции
Россия
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    Нет барьеров, разума и совести: киевский журналист ответил депутату Рады, обвинившему РФ в «поджоге» Греции

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    Нет барьеров, разума и совести: киевский журналист ответил депутату Рады, обвинившему РФ в «поджоге» Греции

    Киев, 25 июля. Крупнейшие пожары в Греции с большим количеством человеческих жертв — это «месть России за недавнюю высылку дипломатов из Афин». Такой шокирующей версией поделился депутат Верховной рады Украины Виталий Чепинога.

    Крупные пожары в Греции украинский депутат связал с якобы местью Москвы за высылку российских дипломатов.

    «Казалось бы, причем тут? А дело в том, что современная Россия способна на все. Нет никаких тормозов и моральных предостережений. Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика», — написал он на своей странице социальной сети Facebook.

    Нет барьеров, разума и совести: киевский журналист ответил депутату Рады, обвинившему РФ в «поджоге» Греции

    На заявление отреагировали пользователи Сети, среди которых был также киевский корреспондент Андрей Манчук. Журналист назвал «очередным падением» слова Чепиноги.

    При этом Манчук указал на то, что у киевских политиков нет абсолютно никаких «моральных барьеров, разума и совести».

    Напомним, жертвами масштабных лесных пожаров в Греции стали 79 человек.

    Ранее российские власти выразили соболезнования в связи с трагедией и предложили Афинам помощь в ликвидации возгораний.

    Автор: Дана Балан
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