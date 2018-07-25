Полиция Парижа уведомила украинских дипломатов о смерти основательницы Femen

Париж, 25 июля. Французская полиция уведомила украинское посольство в Париже о смерти одной из основательниц феминистского движения Femen Оксаны Шачко. Об этом сообщили сотрудники дипмиссии.

При этом собеседник агентства РИА Новости уточнил, что никакой другой официальной информации в посольство не предоставили.

Как сообщалось ранее, 31-летняя Оксана Шачко скончалась 23 июля в своей квартире в Париже. Рядом с ее телом нашли записку: «Вы все фейк».

Она стояла у истоков движения, появившегося на Украине в 2008 году. Ее участницы часто носят традиционный украинский головной убор в виде цветочного венка с лентами, проводят скандальные акции, выступая за права женщин, свободу слова, однополые браки.