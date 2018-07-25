Сирия сегодня: в Эс-Сувейде прогремел взрыв, американца обвинили в поддержке ИГИЛ

Сирия, 25 июля. В Эс-Сувейде прогремел взрыв. Правительственные силы задержали смертника, который не успел осуществить самоподрыв. Задержанного на территории Сирийской Арабской Республики американца обвинили в поддержке террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Атака ИГИЛ

Число погибших при взрыве террориста-смертника и нападении боевиков «Исламского государства» на несколько населенных пунктов провинции Эс-Сувейда выросло до 38 человек, ранения различной степени тяжести получили 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в полиции.

Ранее поступала информация, что террорист-смертник в среду утром подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Сирийская арабская армия предотвратила две атаки смертников группировки «Исламское государство», ликвидировав их до того, как они привели взрывные устройства в действие.

«Погибли более 38 человек и ранены 30 в результате срабатывания взрывного устройства в городе Эс-Сувейда и атаки боевиков ИГ1 на востоке провинции», — сообщили в сирийских правоохранительных органах.

Сообщается, что взрыв произошел утром на улице Михвари вблизи скопления людей у палатки с зеленью.

«Через 10 минут террорист-смертник подорвал себя в 200 метрах от [места первого происшествия] на круговой Машнака. Еще за тремя смертниками началась погоня. Один молодой человек поймал одного из смертников и сделал так, чтобы он подорвался, убив двух других. Вместе с ними погиб и он сам», — рассказал источник.

Задержание смертника

Кроме того, как сообщает сирийское государственное телевидение со ссылкой на губернатора провинции Эс-Сувейда Амира аль-Аши, одного из смертников удалось задержать. Он не успел привести в действие взрывное устройство.

«Двое смертников убиты, их пояса обезврежены. Еще одного задержали, он жив. Город Эс-Сувейда сейчас безопасен, в нем спокойно», — заявил губернатор провинции.

Связи с ИГИЛ

Захваченный союзным США курдским ополчением в САР американец был обвинен в поддержке «Исламского государства». Об этом сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.

Гражданин США Ибрагим Иззи Мусаибли обвиняется по статье «материальная поддержка террористической организации». По данным следствия, он сотрудничал с «Исламским государством» с 2015 года до июня текущего года. Обвинения будут предъявлены в суде в среду, 25 июля.

1 Организация запрещена на территории РФ.