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Еврокомиссия выделит Молдавии 12 млн евро на развитие экономики
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    Еврокомиссия выделит Молдавии 12 млн евро на развитие экономики

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    Еврокомиссия выделит Молдавии 12 млн евро на развитие экономики

    Кишинев, 25 июля. Правительство Молдавии сообщило, что Еврокомиссия выделит Кишиневу 12 млн евро на поддержку экономики и улучшение бизнес-среды. 

    Молдавия получит средства от ЕС на укрепление потенциала в области экономического управления. По сообщению пресс-службы молдавского кабмина, 25 июля утверждено начало переговоров по соглашению о финансировании.

    Отмечается, что деньги будут направлены на улучшение торгового законодательства, управление госактивами и инвестициями. Кишинев также планирует внедрить реформы в области контроля за финансовым сектором экономики.

    Ряд регионов Молдавии получат дотации, речь идет об автономной области Гагаузия. Регион населен гагаузами (тюркоязычный народ — прим. ФАН), большинство местных жителей путем проведения референдума в феврале 2014 года высказались за автономию.

    Автор: Юлия Шелковенко
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