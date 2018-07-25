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Украина
В Киеве рассказали о возможном продлении закона о статусе Донбасса
Украина
В Киеве рассказали о возможном продлении закона о статусе Донбасса
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    В Киеве рассказали о возможном продлении закона о статусе Донбасса

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    В Киеве рассказали о возможном продлении закона о статусе Донбасса

    Киев, 25 июля. В Киеве поддержали идею о продлении срока действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    Ранее специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Напомним, срок действия документа истекает в октябре.

    Как уточнил Тука в эфире украинского телеканала, он поддерживает Волкера. По словам украинского политика, закон об особом статусе Донбасса «резонно продлить». Напомним, закон был принят в октябре 2017 года. В нем говорится, что особый статус вводится в Донбассе после вывода с территории якобы «незаконных формирований».

    Напомним, Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда они, после государственного переворота на Украине, заявили о независимости.

    В Киеве рассказали о возможном продлении закона о статусе Донбасса

    Автор: Алия Садыкова
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