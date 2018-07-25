Российские военные испытали радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Арктике

Москва, 25 июля. Российские военнослужащие провели тренировку мониторинга воздушной обстановки в Арктической зоне Восточного военного округа. В учениях был задействован трассовый радиолокационный комплекс (РЛС) «Сопка-2», отмечается в Twitter Минобороны.

Военные не только изучили воздушную обстановку, но и ликвидировали авиагруппы условного неприятеля. Расчет РЛС успешно отработал методику получения «информации об интенсивности и границах метеорологических образований».

Отметим, комплекс «Сопка-2» оснащен специальным защитным куполом и способен работать даже в самых тяжелых метеорологических условиях. Это чрезвычайно важно, учитывая, что РЛС развернут на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Его ввели в эксплуатацию в 2016 году.