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Российские военные испытали радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Арктике
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    Российские военные испытали радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Арктике

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    Российские военные испытали радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Арктике

    Москва, 25 июля. Российские военнослужащие провели тренировку мониторинга воздушной обстановки в Арктической зоне Восточного военного округа. В учениях был задействован трассовый радиолокационный комплекс (РЛС) «Сопка-2», отмечается в Twitter Минобороны.

    Военные не только изучили воздушную обстановку, но и ликвидировали авиагруппы условного неприятеля. Расчет РЛС успешно отработал методику получения «информации об интенсивности и границах метеорологических образований».

    Российские военные испытали радиолокационный комплекс «Сопка-2» в Арктике

    Отметим, комплекс «Сопка-2» оснащен специальным защитным куполом и способен работать даже в самых тяжелых метеорологических условиях. Это чрезвычайно важно, учитывая, что РЛС развернут на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Его ввели в эксплуатацию в 2016 году.

    Автор: Федор Веснин
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