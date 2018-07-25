РЖД с 1 августа начнет использовать местное время при объявлении о движении поездов

Москва, 25 июля. ОАО «Российские железные дороги» со следующего месяца будет использовать местное время в уведомлениях о прибытии и отправлении поездов. Об этом сообщили в среду в компании.

Отмечается, что на сегодняшний день в расписании поездов дальнего следования используется московское время.

С 1 августа информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных экранах, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорителям по местному времени, передает ТАСС.

В мае текущего года идентичные изменения были внесены в порядок оформления билетов на поезда РЖД, отправляющихся с 1 августа 2018 года.

Ранее стало известно, когда РЖД перестанут покупать плацкартные вагоны.