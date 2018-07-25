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Ирак призвал Россию отменить соглашения «Роснефти» с Иракским Курдистаном
Россия
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    Ирак призвал Россию отменить соглашения «Роснефти» с Иракским Курдистаном

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    Ирак призвал Россию отменить нефтяные соглашения «Роснефти» с Иракским Курдистаном

    Москва, 25 июля. Правительство Ирака может согласиться на договор между Иракским Курдистаном и «Роснефтью» только после переговоров с Багдадом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

    Ранее стало известно, что «Роснефть» планирует запустить ряд проектов по освоению нефтяных месторождений в Иракском Курдистане до конца 2018 года в рамках подписанных в октябре прошлого года соглашений. Российская нефтяная компания договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона.

    Иракское правительство объявило сделку незаконной. Как заявил посол Ирака в России, «если «Роснефть» намерена запустить эти проекты, она должна провести соответствующие переговоры с Багдадом, а не с Эрбилем».

    «Наши братья в Курдистане экспортируют нефть без разрешения центрального правительства Ирака. «Лукойл» и «Газпром» заключают подобные сделки через Багдад, а «Роснефть» почему-то нет, — заявил посол. — «Если «Роснефть» хочет сотрудничать с Ираком по этим проектам, она должна выдвинуть свои предложения. Правительство Ирака их рассмотрит и представит свой ответ».

    По словам главы дипломатического ведомства, российские власти должны повлиять на действия «Роснефти» и инициировать переговоры с иракским правительством.

    «Мы не считаем, что это сделка с Ираком. Мы ждем первого шага от российской стороны и надеемся, что российские власти отменят этот договор», — добавил Хайдар Мансур Хади.

    Автор: Анастасия Алексеева
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