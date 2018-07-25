Сирия: число жертв теракта ИГ в Эс-Сувейде возросло до 50 человек

Дамаск, 25 июля. Число жертв теракта в сирийской Эс-Сувейде возросло с 38 до 50 человек, еще 78 получили ранения.

«Также обнаружены останки четырех неизвестных тел», — рассказал агентству РИА Новости неназванный источник в сирийской больнице.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) осуществила теракт в сирийском городе Эс-Сувейда, где террорист-смертник подорвал себя на оживленном рынке. Еще двух боевиков успели ликвидировать, прежде чем они активизировали бомбы. Кроме этого, жители деревни около города Дума уничтожили четырех боевиков, которые попытались напасть на населенный пункт.

Губернатор провинции Эс-Сувейда сообщил о задержании одного из смертников, который не успел активировать бомбу.

Отметим, что власти Сирии в конце 2017 года заявили о разгроме основных сил «Исламского государства». В настоящий момент на территории арабской республики действуют разрозненные остатки группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.