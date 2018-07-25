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«Это был Су-22»: сирийский военный источник подтвердил гибель пилота сбитого Израилем самолета
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    «Это был Су-22»: сирийский военный источник подтвердил гибель пилота сбитого Израилем самолета

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    «Это был Су-22»: сирийский военный источник подтвердил гибель пилота сбитого Израилем самолета

    Дамаск, 25 июля. Израильские ВВС сбили во вторник истребитель Су-22 ВВС Сирии, находившийся за штурвалом судна летчик погиб, заявил сегодня источник в командовании правительственной армии САР.

    «Это был Су-22. Летчик погиб», — сказал он.

    Собеседник агентства РИА Новости подчеркнул, что среди сирийских военных действует кодекс, согласно которому летчики стараются не попадать в плен.

    Как сообщалось ранее, 24 июля Израиль двумя зенитными ракетами Patriot сбил Су-22, на два километра зашедший в воздушное пространство еврейского государства. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "грубым нарушением соглашений о разъединении" между Израилем и Сирией от 1974 года.

    Сирийские власти сообщили, что Су-22 выполнял боевое задание против террористов и не пересекал границу Израиля. На борту самолета было два пилота, судьба второго военного до сих пор неизвестна.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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