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Германия назвала минские соглашения единственным путем решения конфликта в Донбассе
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    Германия назвала минские соглашения единственным путем решения конфликта в Донбассе

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    Германия назвала минские соглашения единственным путем решения конфликта в Донбассе

    Берлин, 25 июля. Минские соглашения являются единственной «дорожной картой» для урегулирования конфликта в Донбассе, заявила представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

    По мнению Бургер, «путь к особому статусу Донбасса описан в этом соглашении [минских соглашениях]». Представитель внешнеполитического ведомства Германии отметила, что Берлин выступает за реализацию этого договора между сторонами конфликта, так как это единственный путь к разрешению кризиса.

    «Правительство придерживается минского соглашения как единственной «дорожной карты» для урегулирования конфликта на востоке Украины, это основание для завтрашнего разговора», — приводят ее слова немецкие СМИ.

    Германия назвала минские соглашения единственным путем решения конфликта в Донбассе

    Ранее руководитель «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут заявил, что минские соглашения якобы позволяют Украине осуществлять захват территорий в «серой зоне» Донбасса.

    Автор: Катерина Иванова
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