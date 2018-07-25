Германия назвала минские соглашения единственным путем решения конфликта в Донбассе

Берлин, 25 июля. Минские соглашения являются единственной «дорожной картой» для урегулирования конфликта в Донбассе, заявила представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

По мнению Бургер, «путь к особому статусу Донбасса описан в этом соглашении [минских соглашениях]». Представитель внешнеполитического ведомства Германии отметила, что Берлин выступает за реализацию этого договора между сторонами конфликта, так как это единственный путь к разрешению кризиса.

«Правительство придерживается минского соглашения как единственной «дорожной карты» для урегулирования конфликта на востоке Украины, это основание для завтрашнего разговора», — приводят ее слова немецкие СМИ.

Ранее руководитель «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут заявил, что минские соглашения якобы позволяют Украине осуществлять захват территорий в «серой зоне» Донбасса.