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На Урале закрыли телеканал, который спонсировали США
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    На Урале закрыли телеканал, который спонсировали США

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    На Урале закрыли телеканал, который спонсировали США

    Екатеринбург, 25 июля. Интернет-провайдер «Интерра» из Свердловской области объявил о закрытии своего частного телеканала «Интерра ТВ». Как стало известно, причиной стало прекращение финансирования со стороны США.

    По словам бывшего сотрудника компании, телеканал оставил только главный офис в Первоуральске, сократив все корпункты в свердловских городах. 

    Как сообщают инсайдеры, компания была не в состоянии выполнить требования «пакета Яровой», что также повлияло на закрытие.

    Информацию о прекращении деятельности телеканала подтвердил и генеральный директор «Интерра ТВ» Виталий Листраткин. Он указал на прекращения финансирования со стороны США, что обернулось закрытием телеканала. Канал работал за счет «грантов из США», но сейчас «у американцев поменялись приоритеты», пояснил гендиректор, передает издание Ura.ru.

    Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить ведущим телеканалам страны приобретать иностранный контент, а высвободившиеся деньги направлять на покупку отечественной продукции.

    Автор: Тимур Румянцев
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