Роухани назвал пустыми угрозы Трампа в адрес Ирана



Тегеран, 25 июля. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что республика не будет отвечать на угрозы со стороны США. Тегеран считает эти заявления необоснованными.

«Не стоит отвечать на пустые, необоснованные угрозы некоторых американских руководителей», — сказал президент.

Роухани добавил, что его страна должна реагировать только на действия Вашингтона. Он подчеркнул, что иранский народ остается единым, настойчивым и хладнокровным вопреки американским угрозам. Власти Ирана считают, что это единственный путь противостояния жестокости американцев.

Иранский лидер отметил, что права своей страны он будет отстаивать в суде ООН. Кроме того, возобновление санкций со стороны США противоречит ранее данным обязательствам, поэтому Иран может подать на Вашингтон в суд Гааги.

Ранее Роухани посоветовал президенту США не играть с огнем. Напомним, что Трамп объявил о выходе США из СВПД. В начале июля стало известно о планах американского руководства сократить доходы Ирана с нефти путем энергетических санкций.