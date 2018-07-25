«Игра в «Минск»: украинский политолог оценил слова Волкера о продлении закона о статусе Донбасса

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер призвал продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Если этого не произойдет, Украина окажется в невыгодной ситуации, считает он. Украинский политолог Руслан Бортник объяснил причины такого заявления.

По словам Курта Волкера, если Украина продлит действие закона об особом статусе Донбасса, ничего кардинально не изменится. Но если она этого не сделает, Россия использует этот факт, чтобы «жаловаться на Украину» в связи с несоблюдением минских соглашений, «хотя сама не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск», утверждает спецпредставитель США по Украины.

«Там [в России] скажут, что Украина не хочет выполнять минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента», — заявил Волкер в интервью «Голосу Америки».

По мнению Руслана Бортника, директора Украинского института анализа и менеджмента политики, призыв Волкера относится к разряду политических технологий.

«Продление закона об особом статусе Донбасса — это чистая политтехнология. Его уже продлевали прошлой осенью на год, и сейчас подходит время, чтобы повторить это. Но делается это все номинально, а эффекта не было и не будет. Ведь все ключевые статьи закона об особом статусе Донбасса, вроде проведения выборов в местные органы самоуправления, не работают», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Руслан Бортник.

По его словам, продлевать этот бесполезный закон украинской власти и американским партнерам нужно для того, чтобы утверждать, что «Киев работает над выполнением минских соглашений», в отличие от «сепаратистов в Донбассе» и России, которая, как утверждают украинские и американские политики, не вывела оттуда свои войска.

«Продление закона — это продолжение игры в «Минск-2». Если Украина откажется продлевать действие этого документа накануне выборов, это ослабит международную переговорную позицию Украины и ее американских партнеров, которые поддерживают Киев в его подходе к минским договоренностям», — объяснил украинский политолог.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и тем более не вводила туда свои войска. Киев настаивает на обратном, хотя за четыре года украинские власти не сумели представить доказательства своих слов. При этом киевская власть активно пользуется поддержкой Вашингтона.