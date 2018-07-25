Киев решил вопрос с поставками хлора с помощью Узбекистана

Киев, 25 июля. Водоканалы Киева будут потреблять необходимый для обеззараживания воды жидкий хлор, импортированный из Узбекистана.

Об этом рассказал вице-премьер Украины Геннадий Зубко. По его словам, Украина поставляет хлор из Румынии, а также Киев сейчас начинает использовать хлор, доставленный из Узбекистана. Зубко уточнил, что румынский хлор потребляют уже несколько водоканалов Украины. При этом поставки из Узбекистана только ожидаются.

Ранее «Киевводоканал» сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена. Организация также сообщила, что некоторые города могут лишиться воды в связи с приостановкой работы «ДнепрАзота».

Напомним, завод приостановил деятельность из-за слишком дорогого электричества. Предприятие отправило в Антимонопольный комитет Украины свои предложения по повышению цен на продукцию, однако ведомство признало, что завод нарушил антимонопольное законодательство. Позже стало известно, что завод восстановит свою работу.