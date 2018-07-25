От Глазго до Лондона: будущий мост на Сахалин «примерили» на Британию

Москва, 25 июля. Английские журналисты оценили проект российского моста на Сахалин. Конструкцию они назвали гигантским сооружением и, «примерив» ее на Британию, заявили, что мост будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго.

«Если эту конструкцию разместить в Великобритании, то она будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго», — говорится в материале Энтони Блэра для Daily Star.

Перепутав длину переправы и протяженность всего проекта, который также предполагает строительство железной дороги, журналист заявил, что Сахалинский мост «затмит трансокеанский мост Дунхай под Шанхаем, который имеет длину всего 32,5 километра».

Также Блэр утверждает, что Россия якобы планирует строительство и других гигантских проектов, в частности моста, соединяющего японский остров Хокайдо с Сахалином.

Напомним, мост на Сахалин предполагает также строительство участка железнодорожных путей от станции Селихин Дальневосточной железной дороги до станции Ныш на Сахалине через Невельский пролив. Материковая часть путей растянется на 452 километра, на Сахалине проложат еще 127 километров, при этом длина самого Сахалинского моста составляет только 5,9 километра.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о строительстве переправы на Сахалин. Как отмечал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, мост может создать дополнительное стратегическое преимущество для РФ.