Приговор Януковичу опубликовали в Сети до окончания суда

Киев, 25 июля. Бывшего президента Украины Виктора Януковича могут заочно приговорить к 15 годам тюрьмы на Украине. Несмотря на то, что процесс по делу Януковича еще продолжается, суд, по всей видимости, уже составил и согласовал текст приговора, который публикуют украинские СМИ.

Согласно документу, Янукович признается виновным в государственной измене и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность Украины. В то же время суд оправдал бывшего президента в пособничестве при ведении агрессивной войны. Если информация, распространяемая масс-медиа, окажется достоверной, Януковичу грозит лишение свободы на 15 лет с конфискацией всего имущества.

Украинские журналисты полагают, что в настоящее время вердикт суда согласовывается с заместителем главы администрации президента Украины Алексеем Филатовым. Вероятнее всего, он будет оглашен в августе. Ранее генпрокурор страны Юрий Луценко заявлял, что Януковича осудят до празднования Дня независимости, который отмечается на Украине 24 августа. Прокуратура пока никак не комментирует появления информации об утечке текста приговора до решения суда.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Оболонский районный суд Киева отказал в просьбе защиты Виктора Януковича допросить первого президента Украины Леонида Кравчука в качестве свидетеля.