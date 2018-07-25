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На Украине раскритиковали кинофестиваль за фильм с «другом Моторолы»
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    На Украине раскритиковали кинофестиваль за фильм с «другом Моторолы»

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    На Украине раскритиковали кинофестиваль за фильм с «другом Моторолы»

    Одесса, 25 июля. Украинская журналистка Лена Балаба раскритиковала решение жюри Одесского кинофестиваля, которое отдало главный приз фильму с участием российского рэпера Хаски и его супруги Алины Насибуллиной. 

    Журналистка утверждает, что Хаски (он же Дмитрий Кузнецов) входил в состав батальона «Спарта», комбатом которого являлся легендарный Моторола (Арсений Павлов). Балаба также добавляет, что Хаски и Моторола были в дружеских отношениях. 

    При этом сотрудница украинских СМИ сослалась на слова Захара Прилепина о том, что в 2016 году рэпер приходил к Мотороле «устраиваться на работу» в Донецк. Впоследствии он стал фотографом, о другой работе музыканта писатель публично не говорил.

    «Ну вот оказалось, что главный приз ОМКФ достался фильму, где главную роль играет жена рэпера Хаски, и он сам в том кино тоже есть. Это зашквар, малыши»,  — пожаловалась Балаба на страничке в Facebook.

    Режиссер фильма Дарья Жук ответила, что не знала о контактах Хаски и Моторолы. Известно, что съемки проходили на территории Белоруссии. Ленту представят на соискание международной премии «Оскар».

    Автор: Юлия Шелковенко
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