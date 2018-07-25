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Мизулина просит Чайку взять под контроль убийство девочки в Серпухове
Украина
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    Мизулина просит Чайку взять под контроль убийство девочки в Серпухове

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    Мизулина просит Чайку взять под контроль убийство девочки в Серпухове

    Москва, 25 июля. Российский сенатор Елена Мизулина попросила генпрокурора РФ взять под личный контроль расследование убийства пятилетней девочки в Серпухове.

    Соответствующее письмо будет отправлено на имя генерального прокурора Юрия Чайки в среду. Как сообщили в пресс-службе Мизулиной, по этому району Московской области регулярно поступают обращения граждан на «горячие линии». Мизулина напомнила, что, к примеру, россияне обращаются на линию «Сдай педофила». По словам сенатора, правоохранительные органы не всегда реагируют на эти сообщения.

    Она уточнила, что обратится к генеральному прокурору России с просьбой взять под личный контроль расследование этого дела.

    Напомним, накануне возле железнодорожных путей в Серпухове была найдена спортивная сумка, внутри которой нашли труп пятилетней девочки. Выяснилось, что девочка пропала с детской площадки возле своего дома 22 июля. На данный момент задержан подозреваемый в убийстве. В среду МИД Таджикистана попросил МИД России тщательно расследовать убийство своей гражданки в Подмосковье и наказать виновных.

    Задержан подозреваемый в убийстве

    Автор: Алия Садыкова
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