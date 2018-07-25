ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора» и «Азова» в Донбассе

Донецк, 25 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции террористической группировки «Правый сектор»1 (запрещена в России) и националистического батальона «Азов» (против участников которого в РФ было возбуждено дело) в районе подконтрольного киевским властям Лебединского в Донбассе. Об этом заявил в среду журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Он сообщил, что в прошедший вторник украинские силовики обстреляли позиции «Азова» и «Правого Сектора» в районе Лебединского.

Безносов добавил, что в результате обстрела трое бойцов из «Азова» погибли, пятеро получили ранения.

Напомним, ранее командующий операцией объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев заявил, что в районе военных действий в Донбассе могут располагаться только ВСУ и другие подразделения, включенные в состав ООС​​​. Решение руководства ООС вывести из Донбасса националистические батальоны привело к вооруженным стычкам между киевскими солдатами и националистическими батальонами.

1 Организация запрещена на территории РФ.