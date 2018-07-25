Меню
Новороссия
ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора» и «Азова» в Донбассе
Украина
В Киеве рассказали о возможном продлении закона о статусе Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора» и «Азова» в Донбассе

    40

    ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора» и «Азова» в Донбассе

    Донецк, 25 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции террористической группировки «Правый сектор»1 (запрещена в России) и националистического батальона «Азов» (против участников которого в РФ было возбуждено дело) в районе подконтрольного киевским властям Лебединского в Донбассе. Об этом заявил в среду журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

    Он сообщил, что в прошедший вторник украинские силовики обстреляли позиции «Азова» и «Правого Сектора» в районе Лебединского.

    Безносов добавил, что в результате обстрела трое бойцов из «Азова» погибли, пятеро получили ранения.

    Напомним, ранее командующий операцией объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев заявил, что в районе военных действий в Донбассе могут располагаться только ВСУ и другие подразделения, включенные в состав ООС​​​. Решение руководства ООС вывести из Донбасса националистические батальоны привело к вооруженным стычкам между киевскими солдатами и националистическими батальонами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.