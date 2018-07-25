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Мадуро хочет активизировать военное сотрудничество России и Венесуэлы
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    Мадуро хочет активизировать военное сотрудничество России и Венесуэлы

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    Мадуро хочет активизировать военное сотрудничество России и Венесуэлы

    Москва, 25 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости усилить военное сотрудничество с Россией. Об этом он сообщил во время празднования 235-й годовщины со дня рождения национального героя Симона Боливара.

    Мадуро констатировал, что Венесуэла должна укрепить свою морскую и подводную оборону, а также комплексную ракетную оборону вод. Для этого он считает необходимым укрепить сотрудничество в военной сфере с Турцией и Ираном. Президент также выразил желание выстроить партнерство и еще с двумя другими странами, которые, по его мнению, являются надежными партнерами.

    «Мы должны приложить усилия, чтобы активизировать военное сотрудничество с мировыми военными державами — Россией и Китаем​​​», — призвал он.

    Ранее Мадуро высказал мнение, что США хотят устроить в Венесуэле военный переворот. Однако он отметил, что в настоящее время в рядах ВС Венесуэлы соблюдается дисциплина, субординация и единство. 

    Автор: Катерина Иванова
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