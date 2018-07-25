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Эрдоган обсудит с Путиным намерен обстудит в Сирии во время саммита БРИКС
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    Эрдоган обсудит с Путиным намерен обстудит в Сирии во время саммита БРИКС

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    Эрдоган обсудит с Путиным обстановку в Сирии во время саммита БРИКС

    25 июля, Анкара. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в ЮАР.

    Основной темой переговоров может стать ситуация в Сирии. О возможной встрече с Путиным Эрдоган заявил 25 июля перед вылетом в Йоханесбург.

    Он отметил, что ситуация в Телль-Рафаате и Манбидже не очень хорошо развивается.

    «Даръа остается одним из самых проблемных районов. Мы еще раз обсудим и Идлиб», —  заявил Эрдоган.

    По его словам, беспроблемными районами в Сирии можно назвать только те районы, где турецкая армия проводила операции в прошлом.

    Отметим, что в мае российский президент Путин заявил, что ситуация в Сирии налаживается в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и переговоров в Астане.

    Напомним, что в провинция Алеппо периодически подвергается нападению боевиков Отрядов народной самообороны (YPG), несмотря на наличие на этой территории вооруженных сил Турции.

    Автор: Денис Коробейников
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