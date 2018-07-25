Меню
Спорт
Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации
Украина
В Киеве рассказали о возможном продлении закона о статусе Донбасса
Следующая новость
Загрузка...

    Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации

    44

    Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации

    Москва, 25 июля. Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс назвала дискриминацией факт того, что у нее слишком часто берут пробы на допинг. 

    Об этом спортсменка написала в своем twitter-аккаунте, сопроводив сообщение хештегом «остаюсь на позитиве».

    «Доказано, что из всех игроков меня тестируют больше всего. Дискриминация? Мне кажется, да», — отметила Уильямс, комментируя действия антидопинговых служб, передает АиФ.

    «Но я готова сделать все, что нужно, чтобы у нас был «чистый» спорт, так что приступайте», — заключила теннисистка.

    Ранним утром 14 июня представитель USADA (Антидопинговое агентство США) явился домой в Уильямс и наотрез отказался уходить без ее допинг-пробы. После этого спортсменка обвинила допинг-офицеров в «навязчивом преследовании».

    Напомним, ранее нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал на требование главы USADA Трэвиса Тайгарта о необходимости проверить российских футболистов на допинг.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.