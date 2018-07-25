Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации

Москва, 25 июля. Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс назвала дискриминацией факт того, что у нее слишком часто берут пробы на допинг.

Об этом спортсменка написала в своем twitter-аккаунте, сопроводив сообщение хештегом «остаюсь на позитиве».

«Доказано, что из всех игроков меня тестируют больше всего. Дискриминация? Мне кажется, да», — отметила Уильямс, комментируя действия антидопинговых служб, передает АиФ. «Но я готова сделать все, что нужно, чтобы у нас был «чистый» спорт, так что приступайте», — заключила теннисистка.

...and it’s that time of the day to get “randomly” drug tested and only test Serena. Out of all the players it’s been proven I’m the one getting tested the most. Discrimination? I think so. At least I’ll be keeping the sport clean #StayPositive — Serena Williams (@serenawilliams) July 25, 2018

Ранним утром 14 июня представитель USADA (Антидопинговое агентство США) явился домой в Уильямс и наотрез отказался уходить без ее допинг-пробы. После этого спортсменка обвинила допинг-офицеров в «навязчивом преследовании».

Напомним, ранее нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал на требование главы USADA Трэвиса Тайгарта о необходимости проверить российских футболистов на допинг.