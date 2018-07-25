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«Есть вопросы доверия»: российские сенаторы обсудили с американцами продление ДРСМД
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    «Есть вопросы доверия»: российские сенаторы обсудили с американцами продление ДРСМД

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    «Есть вопросы доверия»: российские сенаторы обсудили с американцами продление ДРСМД

    Москва, 25 июля. Российские сенаторы обсудили с американскими экспертами вопрос продления Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Лукин.

    По его словам, существуют определенные проблемы с доверием — на данный момент не ясно, как именно будет контролироваться соблюдение договора. Однако российская сторона уверена в необходимости продлить соглашение.

    «Состоялся обмен мнениями между сенаторами и американскими экспертами по теме ДРСМД​​​. Мы высказались за продолжение действия договора. Есть вопросы доверия, как проверять соблюдение договора РСМД», — отметил Лукин.

    Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу обвинил США в нарушении ДРСМД, подписанный 8 декабря 1987 года. Речь идет о размещении в Европе системы ПРО США, которая может быть использована для запуска ракет «Томагавк».

    Автор: Антон Соколов
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