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Загрузка ядерного топлива началась на первой российской плавучей АЭС
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    Загрузка ядерного топлива началась на первой российской плавучей АЭС

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    Загрузка ядерного топлива началась на первой российской плавучей АЭС

    Мурманск, 25 июля. Загрузка ядерного топлива началась на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» в Мурманске.

    «Академик Ломоносов» в настоящее время находится на мурманской площадке «Атомфлот», которая принадлежит госкорпорации «Росатом». Как передает РИА Новости, на первой российской плавучей АЭС, которая будет обеспечивать энергоснабжение Чукотки, началась загрузка ядерного топлива.

    Напомним, после получения соответствующего разрешения Ростехнадзора будет произведен физический пуск реакторов и начало комплексных швартовных испытаний «Академика Ломоносова». Предполагается, что это произойдет до конца года. Пуск плавучей станции намечен на 2019 год.

    Загрузка ядерного топлива началась на первой российской плавучей АЭС

    Автор: Катерина Иванова
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