Полезут — получат новые котлы: эксперт прокомментировал поставки американских Javelin Украине

Пентагон выделил почти 309 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок в ряд стран, в том числе на Украину, говорится в списке контрактов, заключенных ведомством. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Производством займется консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin. Системы передадут армиям Литвы, Австралии, Тайваня, Турции, Эстонии и Украины. Работы будут идти в Аризоне до конца августа 2021 года.

Соединенные Штаты в 2017 году одобрили поставки Киеву вооружения, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Белого дома Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы Киева, отказывалась это делать. Javelin уже доставили на Украину. Американские специалисты будут обучать работе с комплексами.

Выполнение предвыборных обязательств

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что поскольку ракетные комплексы производятся на территории США, а сам контракт рассчитан до августа 2021 года, то, очевидно, что это в интересах администрации Дональда Трампа. Это новые рабочие места, новые налоги, загрузка мощностей промышленности, то есть выполнение предвыборных обязательств.

«У администрации США появляется дополнительный рычаг давления на украинских правителей, чтобы они четко представляли, кто сейчас на Украине хозяин, чтобы не пытались заигрывать, допустим, с Германией или Великобританией. Поставки провоцируют рост агрессивности украинских политиков и «силовиков» по отношению к Новороссии, стимулируют вооруженные провокации, затеянные украинцами в Донбассе, акты агрессии по отношению к ДНР и ЛНР. Другое дело, что стоит не забывать о котлах, в которых летом 2014 года оказались в итоге украинские военные. Полезут сейчас — получат новые котлы», — пояснил Владимир Соловейчик.

Однако, заметил эксперт, зная высокую ликвидность киевских правителей и банальную продажность украинских вояк, нельзя исключить, что новейшие американские противотанковые комплексы через третьи или четвертые руки попадут к террористическим организациям. Они могут быть использованы против вооруженных сил США, допустим, на Ближнем Востоке или в Афганистане.